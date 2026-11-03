Na jihovýchodě Ukrajiny jsou desítky mrtvých po ruském bombardování
3. 11. 2026 8:20 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Při ruském útoku na vesnici Komyšuvacha v Záporožské oblasti zemřeli dva záchranáři a čtyři policisté. Dalších pět lidí skončilo v nemocnici. Škola, kterou zasáhly letecké bomby, sloužila jako úkryt a místo distribuce humanitární pomoci.
00:47
Stávka v České televizi začala přes o půlnoci
Domácí3. 11. 2026 10:30
01:24
Vlak u Čelákovic srazil člověka. Provoz stojí, vyjely náhradní autobusy
Krimi3. 11. 2026 9:56
00:38
Kino po 13 letech obnovil soukromník
Domácí3. 11. 2026 8:36
01:22
Přes 90 tisíc lidí za mřížemi. Francie se potýká s rekordní přeplněností věznic
Zahraniční3. 11. 2026 8:30
00:28
Na jihovýchodě Ukrajiny jsou desítky mrtvých po ruském bombardování
Zahraniční3. 11. 2026 8:20
13:35
ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert
Sport3. 11. 2026 8:00
01:33
Svět kostek přilákal v Olomouci davy dětí i dospělých
Domácí3. 11. 2026 4:52
01:27
Proměna bytu na Malé Straně
Lifestyle3. 11. 2026 0:06
03:42
Volkswagen už má také hybrid. Vyzkoušeli jsme ho v Golfu
Technika3. 11. 2026 0:06
00:26
Protivzdušná obrana v Mar-a-Lago: Trumpa chrání „Mstitelé“
Zahraniční2. 11. 2026 21:48
02:21
Sezemice se po třiceti letech dočkaly obchvatu
Domácí2. 11. 2026 18:54
01:09
Riskantní jízda mezi vagóny metra skončila amputací chodidla. Mladík skončil v nemocnici
Domácí2. 11. 2026 18:22
01:11:33
SportBar 2. díl - Vladimír Šmicer a Števo Eisele: Co mají společné fotbal a formule?
Sport2. 11. 2026 18:00
01:44
SportBar: Sejk do Slavie? Varianta to bude, ale radši někoho jiného, říká Šmicer
Sport2. 11. 2026 18:00
01:07
Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní
Zahraniční2. 11. 2026 17:46
05:13
Redla jsem vnímal jako hlavu skupiny „kluků z Moravy“, která chtěla mít vliv v DPP, řekl exnáměstek VZP Knížek
Krimi2. 11. 2026 16:46
00:48