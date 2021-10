VIDEO: V Donbasu poprvé útočily drony z Turecka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Donbasu poprvé útočily drony z Turecka

Ukrajina poprvé použila proti proruským separatistům v Donbasu bezpilotní letouny Bayraktar TB2 nakoupené v Turecku. Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že se jednalo o odvetu za ostřelování ukrajinských pozic z houfnic separatistů.

video: General Staff of the Armed Forces of Ukraine