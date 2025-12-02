Ukrajinské drony v noci zaútočily na základnu Achmat v Čečensku

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské drony zasáhly v noci vojenská zařízení v Čečensku, včetně základny pluku Achmat v Gudermesu. Místní zdroje hlásí zásahy i na další objekty, například budovu FSB v Achchoj Martanu. Útok zatím není oficiálně potvrzen, objevují se však desítky svědectví a videí z místa.
video: X / @LXSummer1
