Ukrajinské drony napadly největší ruské datové centrum patřící Sberbank
14. 10. 2026 11:02 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské drony zaútočily na největší datové centrum ruské banky Sberbank. Rozsah škod ani případné dopady na provoz zařízení zatím nejsou jasné.
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