Ukrajinský dron zasáhl ruský tanker přímo před vrtulníkem. Ten ho nedokázal zastavit
12. 9. 2026 15:52 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské síly pro bezpilotní systémy pokračují v útocích na ruskou „stínovou flotilu“; nově zveřejněné video zachycuje okamžik, kdy ukrajinský dron zasáhl ruský tanker, zatímco se jej ruský vrtulník snažil ochránit. Záběry zveřejnil major Robert Madjar „Brovdi“, velitel ukrajinských sil pro bezpilotní systémy. Video ukazuje ukrajinský dron, jak se přibližuje k ruskému tankeru, který již utrpěl několik zásahů.
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