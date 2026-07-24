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Ukrajinské drony útočily na Petrohrad, zasáhly další sklad Wildberries

Zahraniční
Ukrajinské drony v noci na pátek zaútočily na Petrohrad, uvedl petrohradský gubernátor Alexandr Beglov. Drony zřejmě zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries, který čelil úderům i v uplynulých dnech. Společnost oznámila, že dva její sklady v Petrohradě musely přerušit činnost, aniž by uvedla bližší důvod.
video: X / @sentdefender, @CrimeanVoyager, @NotWoofers
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