Ukrajinský dron zasáhl obytný dům v Permu, jeden člověk zemřel
7. 9. 2026 10:24 Zahraniční
Útok dronu zasáhl obytný dům v ruském Permu, přibližně 1600 kilometrů od frontové linie. Podle gubernátora Permského kraje Dmitrije Machonina zemřel jeden člověk a další čtyři utrpěli zranění. Ruské úřady hlásily nad regionem desítky dronů, podle ukrajinských zdrojů byla jedním z cílů také místní ropná rafinerie.
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