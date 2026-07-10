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Ukrajinské drony zaútočily na tankery ruské stínové flotily v Azovském moři

Zahraniční
Na sociálních sítích se objevily záběry údajného útoku ukrajinských úderných dronů na tankery ruské stínové flotily ve vodách Azovského moře. Plavidla jsou podle ukrajinských zdrojů součástí flotily využívané Ruskem k obcházení západních sankcí a přepravě ropy.
video: X / @Farleymarley16
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