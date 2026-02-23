Ukrajinské drony zasáhly ropnou stanici Kalejkino v Tatarstánu

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Při náletu ukrajinských dronů na Almeťjevsk v Tatarstánu v ruském Povolží vypukl požár v průmyslové zóně, oznámily městské úřady. Podle telegramového kanálu Astra se cílem útoku stala ropná čerpací stanice Kalejkino. Lidé z okolí hlásili velký počet výbuchů a požár. Server Deutsche Welle píše, že Kalejkino je klíčovou čerpací stanicí společnosti Transněfť, do které proudí ropa z různých míst v Rusku a skladuje se v desítkách nádrží. Dále se odsud čerpá například do rafinérie v Nižněkamsku nebo na exportní trasy včetně ropovodu Družba.
video: Telegram/exilenova_plus
