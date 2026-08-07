Ukrajinské drony zasáhly sklady Wildberries u Jekatěrinburgu
7. 8. 2026 8:58 Zahraniční
Ukrajinské dálkové drony AN-196 Liutyj zaútočily na logistický areál společnosti Wildberries v Jekatěrinburgu v ruské Sverdlovské oblasti, zhruba 1 700 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle dostupných informací objekt zasáhly nejméně dva drony, po útoku vypukl požár.
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