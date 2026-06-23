Ukrajinské drony zasáhly cíle po celém okupovaném Krymu, hořel ropný terminál v Kerči
23. 6. 2026 10:54 Zahraniční
Ukrajinské drony během noci zaútočily na několik cílů na okupovaném Krymu. Mezi zasaženými objekty byl i ropný sklad TES-Terminal v Kerči, kde po útoku vypukl požár v přístavním ropném depu.
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