Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajinské drony zasáhly cíle po celém okupovaném Krymu, hořel ropný terminál v Kerči

Zahraniční
Ukrajinské drony během noci zaútočily na několik cílů na okupovaném Krymu. Mezi zasaženými objekty byl i ropný sklad TES-Terminal v Kerči, kde po útoku vypukl požár v přístavním ropném depu.
video: X/@NOELreports
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:37

Výročí Velké vlastenecké války si Rusko připomnělo potmě
Zahraniční
23. 6. 2026 11:12
05:03

„Nešťastné rozhodnutí vlády.“ Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO
Domácí
23. 6. 2026 11:00
00:28

Ukrajinské drony zasáhly cíle po celém okupovaném Krymu, hořel ropný terminál v Kerči
Zahraniční
23. 6. 2026 10:54
01:11

Zastupitelstvo města Brna projednává prodej pozemků pro obnovu stadionu za Lužánkami
Domácí
23. 6. 2026 10:50
02:01

V Čelákovicích evakuovali školu, jezdí tu ozbrojený muž. Na místě je zásahovka
Domácí
23. 6. 2026 8:50
00:49

Bolívie uvolňuje hlavní silniční blokády za výjimečného stavu
Zahraniční
23. 6. 2026 7:26
00:46

Lovosice zakryly nelegální reklamní plochy plachtami
Domácí
23. 6. 2026 6:56
02:45

Dobyvatel Evropy BYD Dolphin G
Technika
23. 6. 2026 0:06
00:56

Ruské ženy se v Penze snažily zabránit odvozu mužů k odvodnímu úřadu
Zahraniční
23. 6. 2026 0:06
02:17

V Řeži u Prahy vyvíjí a testují pohon vodíkových letadel
Technika
23. 6. 2026 0:06
00:27

Měla sto třicet kilo, dnes má Veronika o desítky kilo méně bez drastických diet
Lifestyle
23. 6. 2026 0:06
00:32

V Montrealu se střílelo. Na místě jsou tři mrtví včetně podezřelého
Zahraniční
22. 6. 2026 20:44
00:23

Motorkář, který usnul v křižovatce, nadýchal 2 promile
Krimi
22. 6. 2026 17:20
02:04

Aneta Langerová zazpívala na závěr demonstrace před ČT Modlitbu pro Martu
Domácí
22. 6. 2026 17:16
00:37

Prezidenta odvoláme dodatkem ústavy, oznámil Magyar. Rozhodne referendum
Zahraniční
22. 6. 2026 16:30
00:44

Ve Špindlerově Mlýně vzniká dolní stanice nové lanovky
Domácí
22. 6. 2026 16:00
04:59

Duran Duran se po 14 letech vrací do Česka. V Praze zahrají i s ikonickým Johnem Taylorem
Zahraniční
22. 6. 2026 15:30
03:19

Vláda rozhodla, prezident na summit NATO nepojede
Domácí
22. 6. 2026 15:12
02:40

Odsouzená Suková: Ve středověku už bych někde visela
Krimi
22. 6. 2026 15:06
00:55

Paraglidista v Číně se zamotal do ramene jeřábu. Visel tam 4 hodiny.
Zahraniční
22. 6. 2026 15:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.