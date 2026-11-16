„Ukrajina zvítězí.“ Princ Harry přijel do Lvova, podpořil handicapované veterány
16. 11. 2026 11:44 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Britský princ Harry o víkendu navštívil Ukrajinu, kde se setkal se zraněnými vojáky a těmi, kdo jim pomáhají. Šlo o čtvrtou cestu mladšího syna krále Karla III. do této země od začátku ruské invaze v únoru 2022. Před víkendovou návštěvou ve Lvově byl Harry na Ukrajině naposledy letos v dubnu.
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