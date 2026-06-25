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Ukrajina hlásí vztyčení vlajky na Kinburnské kose po ústupu ruských jednotek

Zahraniční
Ukrajinská operační skupina Oděsa oznámila, že na Kinburnské kose byla vztyčena ukrajinská vlajka poté, co ruské síly měly ustoupit pod tlakem palby. Přeživší jednotky se podle hlášení stahují a opouštějí obranné pozice, přičemž situace v oblasti zatím zůstává nejasná.
video: X/@NOELreports
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