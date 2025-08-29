iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Ukrajinci hlásí zásah klíčové ruské čerpací stanice paliva. Zničili i radar na Krymu
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Ukrajinci hlásí zásah klíčové ruské čerpací stanice paliva. Zničili i radar na Krymu
29. 8. 2025 16:28
Zahraniční
|
Válka na Ukrajině
video: X / @DefenceU, @NOELreports
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Rána mocné dynastii. Thajskou premiérku sesadili, osudným se jí stal telefonát
Polský pilot F-16 získal ocenění na show v Anglii
Včera nám zbabělec vzal syna, promluvil truchlící otec k tragédii
V Polsku spadla stíhačka a skončila v plamenech
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV + DSA
Napište nám