Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí ruskému vzdušnému útoku

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí ruskému vzdušnému útoku. Rusové zaútočili na kritickou infrastrukturu města a jeho část se ocitla bez proudu. Kvůli útoku začalo hořet v sedmnáctipatrové budově v Kyjevě. Na místě jsou podle něj zranění. Rusové při nočním útoku zabili sedmiletého chlapce.
video: Reuters
