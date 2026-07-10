Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně čtyři lidé včetně čtrnáctiletého chlapce zahynuli při pátečním ruském bombardování Kramatorsku na východě Ukrajiny. Devět dalších utrpělo zranění, uvedl náčelník Doněcké oblasti Vadym Filaškin. Další člověk zemřel při útoku na Záporoží a čtyři lidé byli zraněni. Ukrajinské úřady už dříve informovaly také o pěti civilních obětech jiných ruských úderů.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec
Zahraniční
10. 7. 2026 19:54
01:28

Rusko jí vzalo rodinu. Teď tvrdí, že ji „zachránilo“
Zahraniční
10. 7. 2026 18:24
00:52

V kynšperské věznici sundavali dozorci odsouzeného z plotu
Krimi
10. 7. 2026 18:02
05:34

Pár se dobýval na služebnu, útočili na něj sousedé, policisté neotevřeli
Krimi
10. 7. 2026 17:54
00:59

Íránci spálili figurku Donalda Trumpa
Zahraniční
10. 7. 2026 16:30
02:47

Trailer k filmu Duna: Část třetí
Společnost
10. 7. 2026 16:00
00:54

Policisté pátrají po muži, který kradl v prodejně parfémů v Praze 4
Krimi
10. 7. 2026 14:10
04:09

Koalice prosadila zákon, který má zrychlit stavby. Je jen pro developery, říká opozice
Domácí
10. 7. 2026 13:52
02:09

Stíhačka přistála na břicho, skončila v plamenech
Zahraniční
10. 7. 2026 13:50
00:35

Tatrovky odvážejí zeminu z posledních úseků D35
Domácí
10. 7. 2026 13:30
00:28

Drama na palubě Ryanairu. Za letu prasklo okno
Zahraniční
10. 7. 2026 13:00
02:33

Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek
Sport
10. 7. 2026 12:56
00:43

Zatímco v Paříži byl po fotbale překvapivě klid, Maročani řádili v Londýně
Zahraniční
10. 7. 2026 12:28
25:53

ROZHOVARY: Je lepší se třikrát rozvést než být nešťastná, říká Bára Basiková
Domácí
10. 7. 2026 12:00
01:16

Přáslavičtí tankisté převzali poslední z tanků Leopard 2A4
Domácí
10. 7. 2026 11:28
02:05

Krádež místo poděkování
Krimi
10. 7. 2026 11:16
01:53

V Ostravě vyhořelo obchodní centrum, nepřežila zvířata ze zverimexu
Krimi
10. 7. 2026 11:02
01:33

Záběry z vnitřku budovy ve Zlíně po částečném zřícení
Krimi
10. 7. 2026 10:52
01:30

Ukrajina dál drtí ruskou infrastrukturu. Drony zasáhla rafinerii i vojenský závod
Zahraniční
10. 7. 2026 10:38
01:11

Ukrajinské drony zaútočily na tankery ruské stínové flotily v Azovském moři
Zahraniční
10. 7. 2026 10:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.