Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec
10. 7. 2026 19:54 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně čtyři lidé včetně čtrnáctiletého chlapce zahynuli při pátečním ruském bombardování Kramatorsku na východě Ukrajiny. Devět dalších utrpělo zranění, uvedl náčelník Doněcké oblasti Vadym Filaškin. Další člověk zemřel při útoku na Záporoží a čtyři lidé byli zraněni. Ukrajinské úřady už dříve informovaly také o pěti civilních obětech jiných ruských úderů.
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Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec
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