Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Za poslední měsíc vyhledalo na Ukrajině kvůli omrzlinám a podchlazení neodkladnou lékařskou pomoc 1103 lidí, většinu z nich zdravotníci hospitalizovali. Na facebooku to ve středu uvedlo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví, které nejvíce hospitalizací v této souvislosti eviduje během uplynulé neděle, kdy v nemocnicích skončilo 85 lidí.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:51

Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení
Zahraniční
21. 1. 2026 15:56
00:27

Žďár letos otevře re-use centrum za miliony
Domácí
21. 1. 2026 15:38
01:33

Děti testovaly pevnost ledu hned vedle roztáté plochy
Domácí
21. 1. 2026 15:38
31:24

Pád ajatolláhů v Íránu by nemusel znamenat demokracii, říká Tureček
Zahraniční
21. 1. 2026 15:16
01:06

Uprchlý klokan skákal po silnici
Krimi
21. 1. 2026 15:08
01:00

Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská
Domácí
21. 1. 2026 14:34
03:06

Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády
Domácí
21. 1. 2026 14:30
01:23

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně
Krimi
21. 1. 2026 14:28
00:41

Dělník v Praze zemřel po pádu z lešení
Krimi
21. 1. 2026 13:46
03:07

Kriminalita v ČR meziročně klesla. Policie vloni zaznamenala 170 051 trestných činů
Krimi
21. 1. 2026 13:40
02:03

Na ostravském Czech Indoor Gala se představí osm medailistů z loňského mistrovství světa
Sport
21. 1. 2026 13:38
01:46

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu
Krimi
21. 1. 2026 13:20
01:03

Domov seniorů u Svitav ukazuje budoucnost. Podpírá ho strom
Domácí
21. 1. 2026 13:16
01:09

Demonstranti proti ICE přerušili bohoslužbu v Minnesotě
Zahraniční
21. 1. 2026 13:12
00:18

Polární záře nad Šumavou na časosběrném videu z Meteostanice Chotěšov
Domácí
21. 1. 2026 12:56
00:43

Muž se zákazem řízení v Přerově autem naháněl příbuzného
Krimi
21. 1. 2026 12:34
00:47

Zhluboka se nadechněte, kvůli Grónsku se nehněvejte, vybízí Trumpův ministr Evropu
Zahraniční
21. 1. 2026 12:16
00:29

Meghan Trainorová zvládá roli mámy i dřinu ve fitku
Společnost
21. 1. 2026 12:04
00:37

REDMI Note 15 Series｜Tough Design
Technika
21. 1. 2026 12:00
01:25

REDMI Note 15 Series｜REDMI Titan Durability
Technika
21. 1. 2026 12:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.