Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Muži v Polsku zbili pár z Ukrajiny kvůli přízvuku

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Policie v polské Vratislavi zadržela dva muže podezřelé z nedělního brutálního napadení ukrajinské dvojice. V pondělí večer to na síti X oznámil polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Je to další protiukrajinský incident v polských ulicích v době rostoucích protiukrajinských nálad, poznamenala tamní agentura PAP.
video: X/@nexta_tv
Sdílet video

Další videa

01:36

Novinky v letectví i křest speciálu AČR ve Farnborough
Technika
31. 7. 2026 0:06
02:20

Německo prý před 100 lety jen předstíralo odzbrojení
Technika
31. 7. 2026 0:06
02:38

Manuly chová v Česku i Zoo Praha
Domácí
31. 7. 2026 0:06
01:25

České vrtulníky Black Hawk pomáhají při požárech ve Francii
Domácí
30. 7. 2026 16:50
00:09

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les
Krimi
30. 7. 2026 16:38
00:54

Trailer k třetí řadě seriálu Policie Paříž 1910
Společnost
30. 7. 2026 16:00
00:21

Budova zlínského divadla dostane novou fasádu
Domácí
30. 7. 2026 15:50
01:05

Krajská samoobslužná prodejna láká na regionální zboží
Domácí
30. 7. 2026 15:44
01:34

Invaze? Tisíce Maročanů vtrhly do španělské Ceuty
Zahraniční
30. 7. 2026 15:42
00:33

Při první opravě obchvatu Budějovic se jezdí centrem města
Domácí
30. 7. 2026 15:40
01:28

Německý Eurofighter předvedl obratnost ve vzduchu
Technika
30. 7. 2026 15:40
01:23

Jakou barvu má kravata a koberec? Republikáni v Senátu ponižovali Fauciho
Zahraniční
30. 7. 2026 15:10
01:54

Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík
Společnost
30. 7. 2026 15:00
01:12

Nízká hladina Dunaje odkryla pozůstatky mamuta
Zahraniční
30. 7. 2026 14:50
02:09

Skupinka mladistvých brutálně zaútočila na 15letého kluka ve Vyškově
Krimi
30. 7. 2026 14:48
07:07

Nechtěl jsem nikoho zabít, říká prodavač, který vzal na turisty baseballovou pálku a jednoho pak posekal katanou
Krimi
30. 7. 2026 14:16
00:31

Nad lesním požárem vzniklo ohnivé tornádo
Zahraniční
30. 7. 2026 14:10
00:53

Clooney s manželkou a dvojčaty museli opustit domov kvůli požárům
Společnost
30. 7. 2026 14:00
01:00

Za deset dní připlulo na 1500 migrantů, naříká španělská Ceuta a žádá o pomoc
Zahraniční
30. 7. 2026 13:48
00:36

Řidič BMW nerespektoval dvojitou plnou čáru
Krimi
30. 7. 2026 13:36

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×