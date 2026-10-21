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Ukrajina překáží konci války, sama musí chtít to urovnat, řekl Trump

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump v úterý opět přitvrdil svou rétoriku vůči Ukrajině, kterou líčí jako překážku ukončení války, a napadenou zemi vyzval, aby s Ruskem uzavřela dohodu.
video: Reuters
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