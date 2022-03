VIDEO: Ukrajinská jednotka zdraví Čechy a děkuje za pomoc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před třemi lety přijel do Česka s jediným cílem - stát se mistrem světa v profesionálním ringu. Rok a půl trénoval pod vedením bývalého světového šampiona Lukáše Konečného, teď je ale zpátky na Ukrajině a v Žytomyru brání svou vlast před postupem ruských vojsk. "Musíme je zastavit, jsou to teroristé. Putinovi nebude stačit jen Ukrajina, on bude chtít celý svět. Musíme ho zastavit, úplně zničit." Čiší z něj obrovské odhodlání, pro svou vlast je připraven i zemřít. "Nálada našich lidí je bojovná, nelze ji zlomit," říká. Krátce po našem rozhovoru dopadají na vojenskou základnu v Žytomyru čtyři ruské rakety. Deset lidí zemřelo na místě, další jsou zranění. Mogiš žije a dál může snít svůj sen o titulu mistra světa. Nejdřív ale musí vyhrát válku, a to bude mnohem těžší boj!

video: Pavel Přibyl