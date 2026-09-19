Ukrajina nasadila do boje dron proti proudovým Šáhedům
19. 9. 2026 17:18 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Podle prezidenta Zelenského byl dron vyvinut vojenskou kontrarozvědkou SBU a byl úspěšně použit v praxi. Zelenskyj také zveřejnil záběry, které ukazují systém v akci. Další prioritou Ukrajiny je podle něj navýšení výroby a rychlé zvýšení počtu těchto dronů.
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Ukrajina nasadila do boje dron proti proudovým Šáhedům
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