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Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Nefungují aplikace taxi a dalších služeb

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské dronové útoky na ruskou technologickou infrastrukturu vyřadily tamní automatizovaný provoz na internetu. Aktivita botů přicházejících ze sítě ruského gigantu Yandex se během několika dní propadla na pouhých 0,4 procenta svého nedávného maxima. Pokles potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Problémy hlásí i aplikace bank, dovážkových služeb či taxi.
video: Reuters
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