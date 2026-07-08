Ukrajinské drony kosí na Krymu tankery a kamiony
8. 7. 2026 11:12 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské jednotky bezpilotních systémů během nočních operací zasáhly podle svých tvrzení desítky vojenských a energetických cílů na okupovaném Krymu a na jihu okupovaných území. Současně velitel jednotky „Ptáci Maďara“ znovu varoval ruské řidiče kamionů, aby nevyužívali pozemní koridor na Krym, protože vozidla podle něj mohou být považována za legitimní vojenské cíle.
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