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Ukrajina a Rusko jsou jeden národ, perlil Putin. Odkázal na „genetické studie“

Zahraniční
Ruský vůdce Vladimir Putin se v rozhovoru pro svého dvorního reportéra Pavla Zarubina rozpovídal o své „speciální vojenské operaci“. Prohlásil, že s Ukrajinou nechce válčit. Rusové a Ukrajinci jsou totiž jeden národ, tvrdil Putin. Odkázal přitom na údajné „genetické studie“, které to dokazují. Detailní však nebyl. Zmínil i středeční schůzku s vyjednavačem USA Stevem Witkoffem.
video: kremlin.ru
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