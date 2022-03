VIDEO: NATO nepodpoří bezletovou zónu. Bojí se války v Evropě, řekl Stoltenberg Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

NATO nepodpoří bezletovou zónu. Bojí se války v Evropě, řekl Stoltenberg

Severoatlantická aliance nechce konflikt s Ruskem, ale pokud to bude nutné, je připravena bránit své členy. Před jednáním ministrů zahraničí NATO to dnes řekl šéf americké diplomacie Antony Blinken. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg po zasedání prohlásil, že NATO bude Ukrajinu dále podporovat, nevyhlásí ale nad ní bezletovou zónu, neboť by to vedlo k rozšíření konfliktu za její hranice. Ministři podle něj diskutovali o posílení stálých jednotek ve východních zemích NATO, ke konečnému rozhodnutí o jejich velikosti či místech působení ale nedospěli.

video: Reuters