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Ukrajinci zasáhli průmyslovou zónu v Kiriši

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to v pondělí brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval.
video: X/@nexta_tv
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