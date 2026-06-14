Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv v ruské Jaroslavské oblasti
14. 6. 2026 12:12 Zahraniční | Válka na Ukrajině
V ruské Jaroslavské oblasti dnes vypukl požár poté, co ukrajinské drony zasáhly místní sklady paliv, uvedl gubernátor této správní jednotky Michail Jevrajev na telegramu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly ukrajinské bezpilotní drony v této ruské centrální části ropné zařízení.
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