Přenášíme válku do Ruska. Ukrajinci trefili rafinerii v Jaroslavli, zasáhli i internát
22. 5. 2026 12:56 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně čtyři lidé přišli o život a čtyři desítky dalších byly zraněny při náletu ukrajinských dronů, který zasáhl internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, uvedly ruské úřady. Ukrajinské drony také v noci zaútočily na rafinerii v Jaroslavli, ležící téměř 700 kilometrů od ukrajinských hranic, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tak podle hlavy státu přenáší do Ruska válku, kterou Moskva před více než čtyřmi lety rozpoutala.
