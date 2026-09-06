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Uděláme všechno pro konání třístranných jednání, řekl Zelenskyj

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit pouze při jednání prezidentů obou zemí, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy.
video: Reuters
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