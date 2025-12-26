Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska
26. 12. 2025 9:54 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Noční ruské údery na přístav v jihoukrajinské Oděse poškodily lodě plující pod vlajkou Slovenska a Palau. Na síti Telegramu to v pátek bez upřesnění škod napsal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Poznamenal, že záchranáři hasí požáry na místech útoků.
