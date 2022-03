VIDEO: Ukrajinci hromadně rukují. Na zápis se stojí fronty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od začátku války platí na Ukrajině branná povinnost a všichni muži od 18 do 60 let nesmí opustit zemi. Řada z nich o tom ale ani neuvažovala. Třeba jako Volodymyr, který britské televizi Sky řekl, že do armády chce vstoupit dobrovolně.

video: AP