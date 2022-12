VIDEO: Obyvatelé rozbombardovaného Bachmutu žijí v troskách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obyvatelé rozbombardovaného Bachmutu žijí v troskách

Je to nepřetržité bombardování, říkají obyvatelé ukrajinského Bachmutu. Město je po neustálých útocích ruské armády téměř v troskách. Místní lidé, především senioři, se snaží vzdorovat zimě jak to jen jde a to přesto, že ve městě nefunguje téměř nic.

video: Reuters