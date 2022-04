VIDEO: Návrat ruské špionky Butinové do Moskvy byl mediálně sledovaný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Návrat ruské špionky Butinové do Moskvy byl mediálně sledovaný

Bývalá ruská špionka Marija Butinová, která strávila rok v americkém vězení, se v posledních týdnech stala jedním z nejhlasitějších zastánců invaze na Ukrajině. Do zájmu médií se Butinová poprvé dostala v roce 2018 poté, co ji americký soud usvědčil, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní.

video: Reuters