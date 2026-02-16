Ukrajinské drony si u Kramatorsku poradily s ruským tankem
16. 2. 2026 20:48 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. S odkazem na svůj výpočet to dnes uvedla agentura AFP. Jde podle ní o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023. U obce Jampol nedaleko Kramatorsku si ukrjainské drony poradily s ruským tankem T-72.
00:35
Ukrajinské drony si u Kramatorsku poradily s ruským tankem
Zahraniční16. 2. 2026 20:48
00:42
Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy
Společnost16. 2. 2026 20:00
01:07
Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy
Technika16. 2. 2026 18:00
00:38
Škoda Group dodá nové tramvaje do italského Bergama
Domácí16. 2. 2026 17:52
00:57
Dopisy měly přelstít vězeňskou kontrolu, vysvětloval muž
Krimi16. 2. 2026 17:14
02:14
Na rozesílání dopisů napuštěných drogami vězňům jsem vydělal půl milionu, přiznal dealer
Krimi16. 2. 2026 17:14
01:08
Ve Švýcarsku vjel vlak do laviny a vykolejil, několik lidí je zraněných
Zahraniční16. 2. 2026 16:50
00:29
AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise
Společnost16. 2. 2026 16:42
04:19
Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček
Domácí16. 2. 2026 16:32
01:28
Italský pilot Dario Costa jako první přistál s letadlem na jedoucím vlaku
Technika16. 2. 2026 16:18
00:40
Zlínská firma vyvíjí prvního humanoidního robota
Domácí16. 2. 2026 16:12
01:09
Muzeum v Brně představuje bizarní hmyz, včetně živých exemplářů
Domácí16. 2. 2026 15:54
00:31
Policisté hledali v jihlavské škole bombu
Krimi16. 2. 2026 15:50
00:36
Indonéské F-16 trénovaly přistání na obyčejné silnici
Zahraniční16. 2. 2026 15:26
01:24
Vláda navrhla na post ministra pro životní prostředí poslance Igora Červeného
Domácí16. 2. 2026 15:02
00:23
Kuriózní nehoda. Auto s přívěsem uvázlo uprostřed kruháče
Krimi16. 2. 2026 15:02
02:42
Vláda schválila podmínky dlouhodobého pobytu uprchlíků před válkou z Ukrajiny
Domácí16. 2. 2026 14:48
00:45