Ukrajinci zasáhli závod na Iskandery v hloubi Ruska
21. 2. 2026 10:30 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl regionální ministr zdravotnictví Sergej Bagin. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Podle zpráv na sociálních sítích byl zasažen závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik ve městě Votkinsk.
00:45
