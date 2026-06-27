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Flamingo v akci. Ukrajinci zasáhli továrny ve Volgogradu, na místě jsou zranění

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila střelami na průmyslová zařízení v ruském velkoměstě Volgograd. Údery si vyžádaly nejméně deset raněných, oznámil gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov. Úder později potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož zásah způsobil požár v areálu zbrojovky Titan-Barrikady.
video: x@ZelenskyyUa
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