Z okupovaných Olešek odletěli evakuovaní obyvatelé. Část zamíří zpět na Ukrajinu
31. 10. 2026 12:04 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Tři letadla přepravující evakuované obyvatele města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Gomel. Evakuovaní obyvatelé, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska a nyní se mají přesunout na Ukrajinu.
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Z okupovaných Olešek odletěli evakuovaní obyvatelé. Část zamíří zpět na Ukrajinu
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