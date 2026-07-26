Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Rusko zasáhlo supermarket v Černihivu, zemřeli dva lidé, 13 je zraněných

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský dron dnes zasáhl supermarket v severoukrajinském městě Černihiv, zabil dva lidi a dalších 13 zranil. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Dmytro Bryžynskyj.
video: X@ZelenskyyUa
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:12

Je to past, snížit deficit za rok z 310 na 150 miliard nejde, naříká Babiš
Domácí
26. 7. 2026 20:58
01:19

Policie dopadla podezřelého z útoku na LGBT+ pochod, při zásahu ho zastřelila
Zahraniční
26. 7. 2026 20:36
03:14

SESTŘIH: Jablonec - Sigma Olomouc 2:1
Sport
26. 7. 2026 20:22
02:16

Na Benátskou přišel rekordní počet diváků, vzpomínalo se na zesnulé
Domácí
26. 7. 2026 19:24
00:36

Rusko zasáhlo supermarket v Černihivu, zemřeli dva lidé, 13 je zraněných
Zahraniční
26. 7. 2026 19:06
04:18

SESTŘIH: Slavia Praha - Slovácko 5:1
Sport
26. 7. 2026 17:36
02:33

S vetem jsme počítali, přiznala Malá. Vláda veřejnosti denně lže, kritizovala Decroix
Domácí
26. 7. 2026 13:12
00:50

Dálnice u Mýta měsíc před otevřením přilákala tisíce lidí
Domácí
26. 7. 2026 12:36
01:35

Francie vůbec poprvé hasí požáry obřím Airbusem
Zahraniční
26. 7. 2026 11:06
02:24

Statisícové evakuace, stovky zrušených letů. Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku
Zahraniční
26. 7. 2026 9:58
01:28

Rusko verbuje desítky tisíc severokorejských vojáků, varuje Zelenskyj
Zahraniční
26. 7. 2026 9:44
01:28

Počasí hraje proti hasičům. U Bordeaux evakuují dalších 55 tisíc lidí
Zahraniční
26. 7. 2026 9:04
01:29

Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty
Zahraniční
26. 7. 2026 8:58
00:33

Na Klatovsku hořel les. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci
Krimi
26. 7. 2026 8:56
01:24

Manželé oživili nádražní restauraci v Ústí nad Labem
Domácí
26. 7. 2026 8:26
00:46

Invalidovi pomohl na křižovatce Spider-Man
Zahraniční
26. 7. 2026 6:30
01:46

Našly se trosky letadla Pan Am z roku 1952. Havárie změnila bezpečnost letectví
Zahraniční
26. 7. 2026 0:06
01:12

Na začátku byl pot a slzy. Dnes statek Darmyšl okouzluje stylem a pohodlím
Lifestyle
26. 7. 2026 0:06
02:52

Na co zírá mašinfíra: Motorovou mrkví po úpatí Českého lesa z Poběžovic do Bělé za 3 minuty
Technika
26. 7. 2026 0:06
20:42

Na co zírá mašinfíra: Motorovou mrkví podél hranic po úpatí Českého lesa
Technika
26. 7. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.