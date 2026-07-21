Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj
21. 7. 2026 22:54 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil dnes večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dosavadnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Server RBK-Ukrajina píše, že prezident Syrského odvolal. Mychajlo Drapatyj dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády.
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Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj
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