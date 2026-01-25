Bezpečnostní záruky jsou domluvené. Čeká se na termín od Američanů, řekl Zelenskyj
25. 1. 2026 20:22 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu. V neděli to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
