Rusové zasáhli na Ukrajině vlak, podle prvních informací zahynulo 30 lidí
4. 10. 2025 12:22 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský útok na železniční stanici ve městě Šostka na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak a usmrtil několik cestujících. Úřady zatím nezveřejnily přesný počet obětí nebo zraněných ani rozsah škod, na sociálních sítích se spekuluje až o 30 mrtvých.
00:20
