Sunak přivítal Zelenského v Británii a slíbil další pomoc

Velká Británie pošle Ukrajině stovky bojových dronů a rakety protivzdušné obrany. Oznámila to britská vláda po příletu prezidenta Volodymyra Zelenského do Londýna. Zelenskyj se setká s britským premiérem Rishim Sunakem, kterého nazval přítelem. V předešlých dnech zavítal do Itálie, Německa a Francie.

video: Reuters