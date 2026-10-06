Ukrajina poprvé sestřelila dron Geran-5 automatizovaným kulometem
6. 10. 2026 9:14 Zahraniční
Ukrajinské síly podle mluvčího letectva Jurije Ihnata poprvé sestřelily proudovým motorem poháněný dron Geran-5 pomocí automatizované zbraňové lafety. Systém využívá strojové vidění a prvky umělé inteligence k výpočtu dráhy cíle a navedení zbraně. Jeho hlavním omezením zatím zůstává krátký dosah.
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