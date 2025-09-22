Ukrajinské stíhačky F-16 sestřelily ruské rakety

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Na sociálních sítích se objevily vzácné záběry z ukrajinské protivzdušné obrany. Stíhací letouny F-16 na nich likvidují ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101, které Moskva vypustila při jednom z posledních útoků na Ukrajinu.
video: telegram / @Butusov Plus
