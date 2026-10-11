Ukrajina by měla mít nového prezidenta, řekl Trump. Poslední útok Kyjeva odsoudil
11. 10. 2026 9:30 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, je přesvědčen americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenskyj podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou.
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