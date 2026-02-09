Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy

Zahraniční
Neznámý autor kdesi nad Ukrajinou pořídil raritní video, jak ukrajinský pilot F-16 nízko nad zemí sestřeluje ruský dron. Použil k tomu kanon M61 Vulcan.
video: Velitelství letectva ozbrojených sil UA
