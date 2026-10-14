Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajina chce na USA spoléhat, řekl Zelenskyj. Trump si podle něj vybral Rusko

Zahraniční
Ukrajina čelí obtížím kvůli omezení služeb satelitní sítě Starlink a zpravodajských informací, na partnery jako jsou Spojené státy by přitom chtěla spoléhat. Před jednáním s britským premiérem Andym Burnhamem to ve středu v Londýně prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Je bolestivé, když si Trump vybere jinou stranu, než jsme my,“ uvedl v narážce na Trumpův příklon k Rusku.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:03

Ukrajina chce na USA spoléhat, řekl Zelenskyj. Trump si podle něj vybral Rusko
Zahraniční
14. 10. 2026 19:22
00:41

Převrácený bagr na Chodově zablokoval D1 i spojení k obchodnímu centru
Domácí
14. 10. 2026 18:56
00:46

Auto zastavené celníky na Šumpersku vezlo 34 kilogramů kratomu
Krimi
14. 10. 2026 18:02
00:23

Trumpova nová mluvčí lže o své minulosti, tvrdí média
Zahraniční
14. 10. 2026 16:40
01:41

Sucho na přehradě Hracholusky odhalilo zatopenou elektrárnu i sad
Domácí
14. 10. 2026 16:26
01:34

Na Ohradě začala rekonstrukce křižovatky, doprava tam kolabuje
Domácí
14. 10. 2026 16:20
00:48

Robot v Kolíně nad Rýnem sexuálně obtěžoval dívku na ulici
Zahraniční
14. 10. 2026 16:14
01:56

„Temný den pro celé Turecko.“ Policie přerušila vysílání televize, vláda dosadila správce
Zahraniční
14. 10. 2026 16:10
00:31

Mikroskopy, laboratorní pomůcky a vlastní pokusy místo učebnic
Domácí
14. 10. 2026 16:10
01:08

Doznání, nový film Václava Marhoula
Společnost
14. 10. 2026 15:12
02:09

Koalice přehlasovala Pavla. Šlo o prezidentské pravomoce a zákon o státních zaměstnancích
Domácí
14. 10. 2026 15:08
00:37

Brno staví „zapomenutý“ kus cyklostezky na Bauerově poblíž zavřených tunelů
Domácí
14. 10. 2026 14:36
02:23

Pod rukama zlatníků vznikají kvalitní české šperky propracované do posledního detailu
Domácí
14. 10. 2026 14:30
00:52

El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum
Zahraniční
14. 10. 2026 14:16
00:55

Vietnam pohřbívá nalezené ostatky stovek obětí války
Zahraniční
14. 10. 2026 14:12
02:30

Trailer k filmu Narnie: Čarodějův synovec
Společnost
14. 10. 2026 14:10
00:42

Nečas předvedl v NHL krásnou akci proti Dallasu
Sport
14. 10. 2026 14:10
01:38

Dvě stě v městě a pod vlivem pervitinu. Divokou honičku s policií v Praze ukončily až donucovací prostředky
Krimi
14. 10. 2026 13:58
01:04

Zloděj chtěl policistům uplavat v řece, nezastavil ho ani varovný výstřel
Krimi
14. 10. 2026 13:38
01:16

Lídryně vítězného ANO ohlásila v Olomouci odchod do opozice
Domácí
14. 10. 2026 13:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.