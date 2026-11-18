Ukrajina zaútočila na rafinerie v Krasnodarském kraji
18. 11. 2026 9:38 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně šest raněných si vyžádaly ruské útoky na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny, oznámil ve středu náčelník oblastní správy Oleksandr Hanža. Čtyři zraněné hlásí po ukrajinském náletu úřady na jihozápadě Ruska. V tomto regionu ukrajinské drony podle nepotvrzených zpráv zasáhly dvě rafinerie.
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