Útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné, řekl Erdogan
2. 12. 2025 10:50 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Turecké úřady informovaly o novém útoku proti nákladní lodi v Černém moři. Loď, plující pod ruskou vlajkou s nákladem slunečnicového oleje do Gruzie, ohlásila, že byla napadena asi 150 kilometrů od tureckého pobřeží, nepožádala však o pomoc a její posádka čítající 13 námořníků je v pořádku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné a vyzval zúčastněné strany, aby se podobným akcím vyhýbaly.
