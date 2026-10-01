Nemůžeme si být jistí, že tyto zbraně nikdy nebudou použity, řekl Putin
1. 10. 2026 20:42 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Situace se však podle něj zlepší s tím, jak bude slábnout to, co nazval západní hegemonií. Varoval, že může dojít k použití jaderných zbraní. Připustil, že Ukrajina částečně dosáhla svých cílů při zásazích ruských rafinerií. Údery podle jeho odhadů Rusko stály jedno procento HDP.
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